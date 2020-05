Tentata truffa: anziana salvata dai carabinieri di Zungoli Fallisce la tecnica del pacco con il finto corriere, anziana sveglia e carabinieri veloci

Si era finto nipote di un'anziana al telefono, invitandola a consegnare la somma di 5000 euro ad un corriere all'arrivo di un pacco. Ma la donna, ultrasettantenne, è stata intelligente e sveglia. E questo le ha permesso di non cadere nella trappola dei malviventi. Ha intuito che in quella telefonata vi fosse qualcosa di strano e ha subito chiamato i carabinieri.

E' successo a Zungoli, nei pressi di via Toppo dell'Anno, lungo la strada provinciale, alle porte di Ariano. In pochi minuti i militari della locale stazione sempre attivamente presenti sul territorio sono arrivati sul posto. Un tentativo di truffa, l'ennesimo con queste modalità, andato fortunatamente a vuoto, e sul quale sono ora in corso le indagini.

E dall'arma alla luce di quanto è successo a Zungoli viene rinnovato l'invito a tutti gli anziani a non fidarsi non fidarsi di persone sconosciute al telefono o a casa che chiedono denaro o oggetti preziosi per pagare fantomatiche cauzioni, spese legali, debiti o acquisti di merce, con la scusa di essere state mandate da un parente: in tal caso rinviare l’appuntamento e contattare il familiare interessato, segnalando immediatamente ogni situazione sospetta al “112” o al più vicino comando dei carabinieri.

Qui in modo particolare a Zungoli ha funzionato molto il rapporto diretto tra i cittadini e carabinieri. Una collaborazione importante e preziosa, considerata soprattutto la presenza di persone anziane e spesso indifese. Non a caso già in passato i carabinieri avevano sensibilizzato la popolazione a contattare immediatamente il 112 per segnalare qualsiasi situazione sospetta in paese. E così è stato.