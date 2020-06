Incidente nella notte: 3 auto coinvolte. Feriti 2 carabinieri A Pietradefusi intorno alle 3 il sinistro

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un'auto in sosta e nel sinistro restano feriti due carabinieri in servizio nei controlli notturni in Irpinia. E' successo la scorsa notte intorno alle 3 nella centralissima via Roma a Pietradefusi. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. Tre le auto coinvolte nel sinistro, in cui anche due carabinieri sono rimasti feriti: una Audi A6, una Bmw e una gazzella dei militari.

Accertamenti in corso per stabilire l'esatta dinamica del sinistro, a cura dei Carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano . Da stabilire le cause per cui l'uomo alla guida dell'Audi, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. Nell'incidente sono rimasti feriti due carabinieri in forze a nucleo radiomobile, che sono stati medicati e dimessi in nottata dai sanitari dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, con una prognosi di pochi giorni. Nessuna ferita grave per entrambi. Intanto sono stati effettuati in nottata da altri militari i rilievi sul luogo dell'incidente.