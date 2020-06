Giovane bengalese picchiato dal branco, 4 denunce E' accaduto a Quindici. Le indagini della polizia di Lauro

Gli agenti del commissariato di Lauro, oggi pomeriggio, hanno denunciato tre giovani di 22 anni, accusati di aggressione e lesioni personali, mentre per un altro giovane di 19 anni è scattata la denuncia per false attestazioni. I fatti si sono verificati a Quindici. Gli agenti hanno ritrovato riverso a terra un giovane, di nazionalità sud-asiatica. In evidente stato confusionale, è stato trasportato in ospedale dal personale del 118.

Grazie alle indagini, è stato accertato che il giovane era stato brutalmente picchiato da un branco, che dopo averlo lasciato a terra era fuggito via. E' bastato poco per individuare i responsabili. La giovane vittima è stata medicata e giudicata guaribile in cinque giorni.