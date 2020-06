Con un kg di eroina in casa, resta ai domiciliari la 27enne La giovane di Rione Parco non ha risposto alle domande del gip. Venerdì l'operazione della Finanza

Non ha risposto alle domande del gip del tribunale di Avelllino Francesca Spella, la 27enne A.P. di rione Parco ad Avellino, che venerdì scorso è stata arrestata dalla Guardia di Finanza di Avellino. I finanzieri sono entrati nella sua abitazione di via Capua su ordine della Procura avellinese, nell'ambito di un'operazione avviata in sinergia con le fiamme gialle di Benevento contro lo spaccio di droga.

Le fiamme gialle hanno effettuato una perquisizione, al termine della quale, in uno zainetto, nascosto nel bagno, hanno ritrovato un chilo di eroina, suddivisa in due involucrui da 465 e 535 grammi. Nello zaino, abilmente occultato, vi era anche un bilancino di precisione e altri 4 involucri contenenti tracce di cocaina e un coltello. Per lei sono scattati gli arrestati domiciliari. Oggi la convalida dell'arresto. La 27enne, difesa dall'avvocato Francesco Buonaiuto, del foro di Napoli, non ha risposto alle domande del giudice. La dottoressa Spella ha ritenuto di convalidare la misura agli arresti domiciliari.