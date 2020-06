Incidente sul lavoro in A16, intervengono i caschi rossi L'uomo, un 31enne di Lagonegro, ricoverato al Moscati

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti subito dopo le 17 presso il km 38.200 dell’Autostrada Napoli – Canosa, nel tratto del Comune di Monteforte Irpino, in supporto alla Polizia Stradale e all’ASL, per l’effettuazione dei rilievi sul posto dello scenario conseguente a un incidente sul lavoro capitato a un operaio di 31 anni, originario di Lagonegro (PZ). Il ferito è stato trasportato dagli operatori del 118 in ospedale per le cure del caso.Fondamentale l’ausilio offerto dalla autoscala VF alle operazioni di repertamento.