Furto nel bar di Torella, assolto: fatto lieve entità Si è concluso il processo per un 45enne di Torella

Si è celebrata ieri mattina davanti al tribunale di Avellino – giudice monocratico Corona – l’ultima udienza del processo a carico di un 45enne, accusato di furto aggravato ai danni del titolare di un bar di Torella dei Lombardi. Nel corso del processo hanno testimoniato i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti e lo stesso titolare dell’esercizio commerciale, il quale ha raccontato di avere notato della merce mancante all’interno del suo bar.

Grazie ai filmati di video sorveglianza è poi riuscito a risalire all’autore dei furti che è stato immediatamente denunciato all’autorità competente. Il dvd contenente il filmato è stato acquisito dal giudice come prova. All’esito della discussione, il tribunale penale di Avellino ha accolto le richieste della difesa, rappresentata dall’avvocato Alfonso Sturchio, e ha emesso sentenza di non doversi procedere per la tenuità del fatto. Si attende il deposito della sentenza per leggere le motivazioni che hanno portato all’esclusione dell’aggravante contestata ed evitato la condanna dell’imputato.