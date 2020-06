Caos e paura in via Mancini: due ragazzi investiti da un'auto L'incidente intorno alle 19. Sul posto ambulanza e polizia

Caos e paura in via Mancini ad Avellino. Due ragazzi sono stati investiti da un'auto guidata da un uomo. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, subito dopo l'investimento, si è scatenata una lite. Sul posto prima gli ausiliari del traffico per calmare gli animi, poi gli agenti della polizia e un'ambulanza. Fortunatamente per i giovane nessuna grave conseguenza. L'uomo alla giuda dell'auto è stato fermato e ascoltato dagli agenti della polizia. Il traffico in via Mancini è rimasto bloccato per diverso tempo.