Rami pericolanti nel parco giochi per bambini L'intervento dei vigili del fuoco di Avellino a Rione Mazzini

Alcuni cittadini hanno segnalato alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino un albero di grande fusto con dei rami pericolanti, in via Leprimo, nel popoloso quartiere di Rione Mazzini. La squadra intervenuta, ha tagliano i rami che recavano pericolo ed hanno transennato l'area sottostante, per salvaguardare l'incolumità delle persone che con i bambini solitamente frequentano i giardini e le giostrine.