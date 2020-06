Bambini tra i rifiuti: inquilini ascoltati dalla Polizia Inchiesta coordinata dalla Procura di Benevento

Il caso dei bambini ritrovati tra i rifiuti in casa insieme alla madre. Inquilini della palazzina sentiti dagli inquirenti al fine di raccogliere ogni elemento utile alle indagini. E' la Polizia di Ariano diretta dal vice questore Maria Felicia Salerno a condurre ora la delicata attività investigativa su disposizione della procura di Benevento che ha aperto un fascicolo sulla grave vicenda portata alla luce nei giorni scorsi dai vigili urbani dopo una segnalazione.

Intanto è partita la bonifica dell'abitazione ad opera dei proprietari, intimati a ripulire gli ambienti entro cinque giorni dal commissario straordinario del comune di Ariano Irpino Silvana D'Agostino profondamente scossa e addolorata a causa di questa vicenda tristissima.

A difendere la coppia è stato dato incarico all'avvocato Giovanni La Vita. Bambini al momento ospitati in una struttura protetta nella Valle del Calore. In campo il piano di zona sociale e la pubblica assistenza Vita. Il presidente Guglielmo Ventre si è subito attivato per garantire ogni supporto necessario sia ai bambini che ai genitori. Indignazione in città per le notizie distorte sull'accaduto e relative immagini false circolate a livello nazionale. Sarà ora la magistratura a fare piena luce sull'intera vicenda e ad accertare ogni eventuale responsabilità.