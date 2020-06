Blitz a casa di un 22enne: il cane Tex scova la droga Arrestato dai carabinieri e condotto in carcere

I carabinieri della sezione operativa, insieme ai colleghi della stazione di Avellino e con il contributo di unità cinofile, hanno eseguito svariate perquisizioni e arrestato un 22enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Con l'aiuto di “Tex”, il cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, è stata effettuata una perquisizione nell’abitazione del 22enne. Un'attività che ha consentito di rinvenire in vari cassetti nella sua camera da letto circa 60 grammi di marijuana, tre dosi di hashish, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi, nonché del fertilizzante utilizzato per la coltivazione di due piante di canapa indiana rinvenute sul bancone.

Il tutto è stato sequestrato, al pari della somma di 85 euro. Il 22enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi.