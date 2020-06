Dj spacciatore, il Tribunale gli restituisce i soldi Vendeva droga per curarsi i denti. La decisione del Riesame

Spaccia per curarsi i denti: il Tribunale del Riesame di Avellino gli restituisce soldi, cellulari e borsello che conteneva la droga. L'uomo, cinquantenne noto D.J. avellinese, era stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino ai primi del mese perchè sorpreso con quasi 60 bustine di cocaina pura ed un bilancino. Effettuate le perquisizioni gli agenti avevano provveduto anche al sequestro di duemila euro in contanti oltre che del borsello e della drogacontenuta, che l'uomo aveva celato negli slip, nonché dei cellulari coi quali si teneva in contatto con i suoi clienti. Il Riesame di Avellino ha accolto il ricorso dell' avvocato Danilo Iacobacci, restituendogli i cellulari, il borsello e i duemila euro che ad avviso della Procura erano il provento delle vendite di droga effettuate.