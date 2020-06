Ariano, due cagnette avvelenate: è caccia ai vigliacchi La denuncia arriva da località Sterda

Adotta due cagnette ed entrambe vengono avvelenate, una dopo l'altra. Un triste e crudele destino per Maga e Leda. A denunciare l'accaduto è Benedetta Sorrentino, originaria di Montecalvo Irpino ma residente ad Ariano. I fatti si sono verificati in località Sterda. Benedetta di nome e di fatto, è un'amante degli animali. Di cani ne ha salvati tanti dai pericoli della strada. Ma ora non si dà pace, dopo aver appurato dalla sua veterinaria che le sue cagnette sono morte avvelenate, non si sa per mano di chi. "E' un dolore immenso, ho il cuore a pezzi. L'ultimo episodio è avvenuto lo scorso 22 giugno. E' un gesto disumano e imperdonabile." Benedetta non si è persa d'animo. Si è recata in canile e ha adottato un nuovo animale. Ma ora ha paura dopo quanto accaduto. La zona è sorvegliata dalle forze dell'ordine. Un gesto al momento impunito ad opera di vigliacchi, che potrebbero colpire ancora. La speranza è che si possa giungere all'individuazione degli autori.