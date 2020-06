Si stacca cavo Telecom e piomba in strada: paura per una donna Incidente per fortuna senza gravi conseguenze ad Ariano in località Tressanti

"Ho sentito un forte rumore improvvisamente, mentre ero alla guida della mia auto, e mi sono fermata, impaurita, per cercare di capire cosa fosse accaduto. Poi mi sono resa conto che si trattava di un cavo caduto dall'alto." E' il racconto di Libera, vittima di un incidente per fortuna senza conseguenze serie in località Tressanti mentre era alla guida di una Kia Sorento. "Pensavo in un primo momento che si trattasse di un cavo dell'alta tensione e non mi sono mossa dall'auto. Ho chiamato il 112 per chiedere aiuto." Sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale composta da Valerio Sisto e Mara De Michele che hanno subito messo in sicurezza la zona e contattato attraverso il piantone di turno del comando di Piazza Mazzini la Telecom per informarla dell'accaduto in modo da procedere al ripristino della rete. La vettura della donna ha subito lievi danni. Al momento si circola regolarmente lungo la strada provinciale che da San Vito porta ad Apice.