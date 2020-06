Semafori spenti, scontro fra auto all'incrocio di via Roma Sul posto la polizia per i rilievi del caso

Un altro incidente all'incrocio tra via Roma e via Dorso. Due le macchine che si sono scontrate. Probabilmente alla base del sinistro c'è una mancata precedenza. All'incrocio sono presenti i semafori ma in quel momento erano guasti. Sul posto è arrivata la polizia che ha effettuato tutti i rilievi del sinistro e ricostruito la dinamica. E' stato necessario anche l'intevento del persone del 118 con un'ambulanza per una persona rimasta lievemente ferite nell'impatto.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, ma la persona rimasta ferita è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Le vetture, ad ogni modo, sono state danneggiate seriamente. Non è la prima volta che all'incrocio si verificano incidenti, soprattutto con l'impianto semaforico spento. Tante sono state le denunce dei residenti per disciplinare quell'intersezione.