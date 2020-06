Lanciarono uova a Salvini: due studentesse denunciate Lo scorso 5 giugno le due giovani di 24 e 26 anni manifestarono all'arrivo del senatore

Sulla base delle immagini riprese dalla Polizia Scientifica, Digos ha identificato e denunciato due persone che, lo scorso 5 giugno, in occasione dell’inaugurazione della sede provinciale del partito della Lega, tenutasi in Avellino, in via Stanislao Esposito, si sarebbero rese responsabili del lancio di 2 uova all’indirizzo del senatore Matteo Salvini; uova che finirono a terra, a pochi centimetri dal leader leghista, senza colpire né lui né i tanti che gli erano vicini.

Si tratta di due studentesse universitarie della provincia di Avellino, rispettivamente di 24 e 26 anni,nei confronti delle quali sono state priospettate le ipotesi di reato di violenza privata e getto pericolosa di cose. Le due giovani, insieme con altre persone,avevano dato luogo anche ad una contestazione verbale, pronunciando parole e frasi offensive all’indirizzo del senatore. Il tempestivo intervento degli agenti di Polizia aveva impedito, nella circostanza, che la situazione degenerasse in un contatto fisico con i sostenitori della Lega presenti.