Ariano: narcotizzati e derubati in una villetta E' caccia ai malviventi entrati in azione a Cardito

Li avrebbero narcotizzati in cinque all'interno di una villetta a due piani per poi derubarli di argenteria, oro e denaro. E' la triste disavventura capitata ad una famiglia molto conosciuta e stimata di rione Cardito ad Ariano Irpino.

Un furto studiato alla perfezione. Nessuno delle cinque persone presenti a casa si è accorto di nulla. I malviventi hanno rovistato in ogni ambiente fino ad individuare nel soggiorno argenteria di valore e soldi in contanti. Il bottino piuttosto ingente è in via di quantificazione. Ad agire sono stati minino in quattro, con ogni probabilità giunti dalla provincia di Caserta. L'azione criminosa sarebbe avvenuta dalla 2.30 alle 5.00. Solo poco dopo le 6.00 la scoperta da parte del più anziano presente in casa al suo risveglio. E' stato lui a dare l'allarme.

I ladri come se non bastasse, sono riusciti a tirare fuori da un garage attraverso un percorso non certo facile anche due auto della famiglia in questione, di cui una ritrovata dalla Polizia in mattinata nel territorio di San Marcellino al confine con Aversa. Indagini sono in corso da parte dgli uomini del commissariato arianese unitamente ai colleghi del casertano per ritrovare anche la seconda ed individuare i componenti della banda.