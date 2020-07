Avellino. Incidente in A16, 41enne muore al Moscati Emanuele D'Agostino ha perso la vita dopo due giorni di agonia

Ieri sera, all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dove era ricoverato, è morto il motociclista che domenica scorsa è rimasto coinvolto nel tragico incidente sulla A16 Napoli-Canosa. Le condizioni dell'uomo, Emanuele D'Agonistino di Sant'Antimo (Na) erano apparse subito gravi, tanto che i medici dell'Azienda ospedaliera optarono subito per un delicato intervento chirurgico, dopo il riscontro di un’emorragia cerebrale e di diverse lesioni interne.

Emanuele viaggiava in sella alla sua Kawasaki Ninja quando ha tamponato sulla corsia di sorpasso un’auto con a bordo due anziani della provincia di Trento. La dinamica del sinistro e` ancora tutta da chiarire. Stanno lavorando alla ricostruzione gli agenti della Sottosezione Avellino Ovest della Polizia Stradale. Gli uomini dell’ispettore Oreste Bruno sono immediatamente arrivati sul posto non appena ricevuto l’allarme. Lo schianto è avvenuto al chilometro 28, intorno alle 13, in direzione del capoluogo campano, sul lungo rettilineo che dal viadotto Acqualonga porta al casello di Baiano.

I sanitari erano riusciti a rianimare il centauro che era stato trasferito all’ospedale “Moscati” di Avellino. Qui, era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Gli erano state diagnosticate lesioni interne e un’emorragia cerebrale. Ieri sera il suo cuore ha smesso di battere. Per sempre.