Aneurisma dell'aorta toracica: arriva l'eliambulanza Trasferimento in elicottero dal Frangipane per un'anziana di Savignano Irpino

Trasferimento in elicottero a Napoli per una 80enne colpita da un aneurisma dell'aorta toracica. La donna era giunta in vacanza nel comune di Savignano Irpino ed è stata colta da malore. Sono stati alcuni operai ad accorgersi della richiesta di aiuto in casa, da parte dell'anziana e ad allertare subito il 118. La malcapitata è stata trasportata dai sanitari al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane. Sottoposta a tutte le cure necessarie, stabilizzata è stata poi trasferita in eliambulanza, vista la gravità della situazione in una struttura più attrezzata. Situazione piuttosto delicata. La prognosi è riservara. Sul posto per garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell'elicottero i Vigili del Fuoco del locale distaccamento insieme ad una volante della Polizia.