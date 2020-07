Cinghiali a spasso ad Ariano: rischio tamponamento a catena Segnalata situazione di pericolo tra Rione Martiri e via Sant'Antonio

E' successo per l'ennesima volta in via Sant'Antonio, lungo la strada che dal bivio di Montecalvo porta a Rione Martiri. Due cuccioli di cinghiale hanno improvvisamente invaso la carreggiata, rischiando di provocare un incidente. Qualche sera fa erano in sei, uno purtroppo travolto e ucciso da un'auto, sempre allo stesso punto. "Sono improvvisamente spuntati davanti - ci dice un'automobilista - uno di essi purtroppo è rimasto ferito, non sono riuscito ad evitare l'impatto, ma si è poi rialzato e allontanato. La zona è scarsamente illuminata. E' successo in piena curva. Potevamo farci male. Eravamo almeno quattro auto. Uno degli animali era a bordo strada sanguinante, siamo poi ripassati e non c'era più. Analogo episodio nei giorni scorsi lungo la Variante tra Loreto e via Fontananuova. In quel caso si era trattato di un cinghiale di grosse dimensioni. Potrebbero appartenere tutti alla stessa famiglia in zona. L'unica raccomandazione è quella di fare attenzione per se stessi e gli animali. Altro non crediamo si possa fare.