Ariano, evade dai domiciliari: arrestato Nei guai un 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato con l'accusa di evasione. I carabinieri lo hanno sorpreso in centro ad Ariano, intento a recarsi in un bar, dove non poteva andare perchè sottoposto ai domciliari. Sono stati i militari del nucleo operativo a notare la sua assenza in casa. Rintracciato poco dopo, è stato quindi arrestato e accompagnato nella casa circondariale Campanello.