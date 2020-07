Non si ferma all'alt dei carabinieri: inseguito e denunciato Inseguimento in località Torana e patente ritirata ad un 50enne

Un 50enne di Ariano non si è fermato all'alt dei carabinieri lungo la statale 90 delle Puglie ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri. Una pattuglia avrebbe voluto fermaro la vettura in transito, ma il conducente ha proseguito la sua corsa come se nulla fosse. Ne è nato un inseguimento nel centro abitato di località Torana, concluso in una zona in aperta campagna.

Oltre alla denuncia ed alla contravvenzione, gli è stata ritirata anche la patente di guida.