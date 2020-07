Golosa di salumi, ruba al supermercato: presa dalla polizia Furto al Maxistore Decò di Rione Martiri ad Ariano scoperto grazie al fiuto della cassiera

Golosa di salumi, ruba in un supermercato ma viene scoperta, rintracciata dalla polizia nel parcheggio della struttura commerciale e denunciata. E' successo al Maxistore Decò di Rione Martiri Perazzo, ad Ariano Irpino. Protagonista una donna, sembrerebbe non nuova ad episodi del genere, anche in altri punti vendita.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio. Una delle cassiere in servizio ha subito notato qualcosa di strano nel comportamento della donna, la quale dopo una prima spesa effettuata, con tanto di carrello, regolarmente pagata, dopo pochi minuti è ritornata per un secondo strano giro tra gli scaffali del supermercato. La cassiera non ha perso tempo e ha subito allertato la direttrice della struttura commerciale. In contemporanea è stata avvisata la polizia.

Quando la donna è giunta nuovamente dinanzi alla cassa, aveva appoggiata al carrello anche una strana borsa termica, risultata poi piena di salumi ed altri prodotti costosi. Ma non è riuscita a giustificarsi, in quanto ha preferito scappare e lasciare il carrello della spesa pieno.

Gli agenti della volante diretti dal vice questore Maria Felicia Salerno in pochi minuti sono riusciti a bloccarla all'esterno ed identificarla. Nell'auto rinvenuta la merce regolarmente acquistata pari a circa 60 euro e quella trafugata.

Alla fine è stata denunciata alla procura della repubblica di Benevento per furto aggravato. Determinante è stata la segnalazione rapidissima al 113. Che sia da esempio. Per il personale della Decò qui come in altri punti vendita non è la prima volta che capitano azioni del genere, quasi tutte scoperte grazie al fiuto dei dipendenti e come nell'ultimo caso, della cassiera e della esperta direttrice.