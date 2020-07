Ancora un postamat esploso nella notte in Irpinia Malviventi in azione a Roccabascerana

Nuovo furto con l'esplosivo nella notte in Irpinia, questa volta è toccato a Roccabascerana. Alle 4 un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello Atm del locale ufficio postale nel centro del paese.

In corso di quantificazione il bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avellino che hanno subito avviato le indagini. Sono stati i Vigili del Fuoco di Avellino a mettere in sicurezza la struttura e ad effettuare verifiche alle abitazioni adiacenti.

Solo pochi giorni fa, l'ultimo assalto a Casalbore, anche in questo caso i malviventi avevano fatto saltare in aria lo sportello postamat, non riuscendo però a recuperare l'intero bottino, essendo volate vie le banconate dopo la forte esplosione.

La dinamica dei colpi è sempre la stessa. I ladri inseriscono una lunga pala di ferro imbottita di esplosivo all'interno dei distributore di banconote. E il più delle volte sfondano la vetrata della banca o della posta con un'auto, spesso rubata.