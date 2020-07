Anziana cade sul balcone, salvata dai poliziotti Gli agenti hanno notato la donna stesa e con le gambe penzoloni

Sono stati già soprannominati gli angeli custodi. Sono gli agenti della sezione Volanti della questura di Avellino, diretta dal vice questore Mario Petito, che ieri pomeriggio, durante un normale servizio di controllo del territorio, sono passati in via De Venuta, alle spalle del centro sociale di Avellino. La volante stava perlustrando la zona, come di routine, quando a un certo punto ha notato una donna anziana stesa sul balcone, e con le gambe penzoloni, sotto un sole cocente. Gli agenti sono scesi dall'auto e di corsa sono saliti al terzo piano del palazzo. Contemporaneamente hanno chiamato gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. La signora, purtroppo ,era caduta sul balcone e non era stata più in grado di rialzarsi. E' rimasta lì per diverse ore, rischiando di morire sotto il sole. Fortunatamente sono passati i poliziotti che l’hanno notata e così si è potuta salvare. I familiari della donna hanno ringraziato i poliziotti, definendoli dei veri angeli.