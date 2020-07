Si stacca l'infisso e travolge coppia di coniugi Due 60enni in ospedale per le ferite riportate

Paura per una coppia di Ospedaletto D'Alpinolo, ricoverata all'ospedale Moscati di Avellino con ferite guaribili in pochi giorni. È accaduto in un’abitazione del paese ai pedi dei monti del Partenio. I coniugi, di 61 e 67 anni, stavano aprendo una grossa finestra quando, per cause in corso di accertamento, la stessa si è staccata dall'infisso e li ha travolti.

I malcapitati, entrambi ultrasessantenni, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al “Moscati”. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione e i Vigili del Fuoco.