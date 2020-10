Zungoli. Colto da malore: trovato morto in casa Nulla da fare per un 65enne di Matera

Lo hanno trovato privo di vita, accasciato a terra all'interno di una piccola abitazione di via porta di basso in fondo ad un vicoletto nel centro storico di Zungoli non molto distante dal convento di San Framcesco.

La vittima è un 65enne originario di Matera ma da qualche mese trasferitosi nel piccolo comune irpino. L'uomo raccontano i residenti era stato già soccorso nelle ore precedenti dai sanitari del 118. Evidentemente poi le sue condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate.

Sono stati i parenti dalla Basilicata a dare l'allarme non avendo ricevuto alcuna risposta al telefono. Una volta sfondata la porta di casa, la macabra scoperta. Sul posto i carabinieri della locale stazione, un'ambulanza del 118 e il medico del paese. Informata dell'accaduto la magistratura che ha disposto il rilascio della salma.

L'impresa di onoranze funebri Sanzio ha provveduto a trasportarla nell'obitorio del cimitero in attesa dell'arrivo dei familiari e la relativa partenza verso la sua terra d'origine.