Covid, anche buone notizie: dimesso il 15enne Era ricoverato in malattie infettive dal 22 ottobre

In una giornata nerissima per l'Irpinia sul fronte sanitario con tre decessi tra ieri sera e oggi alla Città ospedaliera arriva anche una buona notizia. Questo pomeriggio è stato dimesso il 15enne di Avellino ricoverato il 19 ottobre al Covid Hospital per lievi difficoltà respiratorie. L’adolescente, trasferito il 22 ottobre in Malattie Infettive, qualche ora fa è stato accompagnato a casa. Le sue dimissioni sono state segnalate al Sep dell’Asl di Avellino.