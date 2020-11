Non comunicano il trasferimento dei fucili: denunciati I controlli ad Avellino e Ospedaletto

I carabinieri della stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 70enne del posto e un 60enne di Avellino.

Nello specifico, all’esito delle verifiche sulla corretta detenzione delle armi, emergeva che l’anziano non aveva provveduto a comunicare la vendita del suo fucile di cui l’acquirente, a sua volta, non ne denunciava il possesso. A carico dei predetti è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Arma e munizioni sottoposte a sequestro.