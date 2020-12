Ariano: schianto nella notte a Cardito Paura per il conducente di un furgone adibito al trasporto di pesce lungo la statale 90

Ha sbandato ed è finito contro un muretto e una tabella pubblicitaria. Ha fatto tutto da solo nel cuore della notte lungo la statale 90 delle puglie all'altezza di località Cardito ad Ariano Irpino. Alla guida di un furgone con cella frigo adibito al trasporto di pesce un commerciante della provincia di Foggia. Il mezzo proveniva dalla direzione Napoli. Il primo ad arrivare sul posto è stato l'agente Gerardo Landi dell'istituto di vigilanza Argo. E' stato lui ad allertare immediatamente i carabinieri. L'uomo fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza, ma solo tanto spavento. Non si esclude che possa essere stato un colpo di sonno alla guida a causare l'incidente unito al maltempo che ha imperversato per tutta la notte nell'arianese.