Un nuovo decesso in area covid al Frangipane Non ce l'ha fatta una 83enne di Ariano Irpino

Un nuovo decesso in area covid al Frangipane, il trentaduesimo dall'inizio di novembre nella struttura ospedaliera di Ariano Irpino a causa della pandemia.

E' un via vai di carri funebri lungo la statale 90 delle puglie ogni giorno. Non ce l'ha fatta una donna di 83 anni del luogo ricoverata in area covid. L'anziana era in cura per altre patologie e avrebbe poi contratto il virus durante il ricovero.

Attualmente l'Asl fa sapere in una nota che nel polo ospedaliero arianese di via Maddalena risultano ricoverati: 2 pazienti (su 7 posti letto) in terapia Intensiva, 12 (su 12 posti letto) in medicina covid, 22 pazienti in area covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in medicina e 8 (su 10 posti letto) in sub intensiva.