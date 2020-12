Casetta di vetro senza pace, furto da mille euro al bar Il ladro avrebbe agito a volto scoperto, ripreso dalle telecamere

Nella serata di venerdì, intorno alle 21, è stato perpetrato un furto all’interno del Bar “De Dona”, nel parco di piazza Kennedy. Un uomo è entrato forzando la porta del retro del bar. Portati via alcolici, cellulari e un computer per il valore complessivo di mille euro. In questi giorni il bar è chiuso per lavori di ristrutturazione pronto a riaprire non appena la Campania tornerà in zona gialla. Non dovrebbe essere difficile stringere il cerchio attorno al ladro che si è introdotto nel bar a volto scoperto ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il bar De Dona è aperto 24 ore su 24 ore in una struttura, la casetta di vetro di piazza Kennedy, chiusa per anni e oggetto di numerosi atti vandalici.