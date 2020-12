Stenotipista positivo al tribunale, la nota del presidente Giudici, avvocati e cancellieri avvisati. Beatrice invita tutti a segnalare eventuali contatti

Caso Covid al tribunale di Avellino. A comunicarlo è lo stesso presidente Vincenzo Beatrice che attraverso una nota, invita tutti a segnalare eventuali situazioni di contatto stretto con l’operatore contagiato. Si tratta di uno stenotipista. Della positività del dipendente del tribunale sono stati avvertiti i giudici del tribunale di Avellino che il 20, 25 novembre e 5 dicembre hanno svolto udienza collegiale con il tecnico in questione, nonché i cancellieri, i tirocinanti e gli avvocati impegnati in quei giorni in udienza. Comunicazione rivolta anche al gop (giudice onorario di pace) e al cancelliere che il 30 novembre hanno svolto udienza monocratica avvalendosi dell’ausilio dello stenotipista risultato positivo.

Il presidente del tribunale Beatrice invita tutti a segnalare eventuali situazioni di “contatto stretto” ovvero ad alto rischio, creatisi con il contagiato che ha frequentato nei giorni scorsi le aule del palazzo di giustizia avellinese. Qualora si fossero verificate situazioni di pericolo, sono tutti invitati a comunicarlo inviando una mail all’indirizzo dedicato tribunale.avellino@giustizia .it. Il tutto è necessario per avviare un sistema di verifica, nonché di tutela anticipata delle persone che prestano servizio presso gli uffici giudiziari del circondario e di tutti gli addetti ai lavori, senza interferire con i compiti dell’Asl.