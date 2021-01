Maltempo, straripa torrente: paura a Zungoli Diversi interventi dei vigili del fuoco per dissesti idrogeologici

Il maltempo continua ad imperversare su tutta l'Irpinia con piogge torrenziali e forti grandinate. I Vigili del Fuoco di Avellino durante la giornata odierna sono stati impegnati in numerosi interventi, tra cui alcune verifiche per dissesti idrogeologici, in particolare lungo la Strada Provinciale 166 nel comune di Pietrostornina, in via Acqua Del Pero a Mercogliano e a Montefusco dove è stata chiusa la SP 42. Ad Ariano Irpino la locale squadra è intervenuta in via Accoli, per uno smottamento con colate di fango e cadute di detriti sulla carreggiata. La situazione più critica si è verificata a Zungoli dove è straripato un torrente ai confini con i comuni di Villanova Del Battista e Flumeri. Infine una frana ha bloccato la SP 42 a tra Montefusco e Santa Paolina.