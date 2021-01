Neve e disagi, decine di auto fuori strada a Monteforte Automobilisti intrappolati per ore. A Summonte pullman di linea fuori strada

Nevica in città e nelle zone limitrofe della provincia irpina. Si registrano già i primi disagi soprattutto legati alla circolazione stradale. Sull'Ofantina sono caduti i fiocchi neve che hanno ricoperto il manto stradale in pochi minuti. Anche nella parte alta di Monteforte Irpino la neve ha causato danni alla circolazione veicolare. Sulla strada Nazionale, nella parte alta del comune, diverse le auto che sono finite fuori strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma il traffico veicolare si è completamente bloccato. Sono intervenuti i mezzi stradali per liberare le carreggiate e far defluire il traffico. Ma gli automoblisti sono rimasti intrappolati per diverso tempo nel traffico e al gelo prima che arrivassero i soccorsi.

Anche a Summonte un pullma di linea in via Borgonuovo è uscito fuori strada per lail manto stradale ghiacchiato. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per liberare la strada.