Quindici, sequestro di armi nel fortino del clan Gli agenti hanno scoperto un cunicolo di collegamento tra la chiesa e l'abitazione

Maxi sequestro di armi nel Vallo Lauro. Gli agenti del commissariato di Quindici, guidati dal vice questore Elio Iannuzzi, da tempo portano avanti un’attività per il contrasto della criminalità e tesa alla ricerca di armi. Ieri in un casolare abbandonato e diroccato, in via Casa Manzi, ritenuto dagli investigatori il fortino dei clan, hanno rinvenuto tre caricatori di armi da fuoco. Per la precisione, due sono per fucili d’assalto di tipo kalashnikov e uno per pistola calibro 9. I poliziotti, oltre alle armi, sono riusciti ad entrare nel casolare che si trova poco distante dalla chiesa e hanno scovato un cunicolo che collega il luogo sacro alla struttura. Molto probabilmente utilizzato proprio dagli affiliati. Le armi sono state sequestrate dai poliziotti. In corso gli accertamenti finalizzati a individuare il proprietario del casolare inagibile e a verificare eventuali collegamenti con episodi criminosi.