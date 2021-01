Vigili del Fuoco e Palazzo Caracciolo rinsaldano i rapporti Visita al Comando del presidente Biancardi

Durante la mattinata ha fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, il Presidente della provincia Domenico Biancardi. A riceverlo il Comandante Ing. Mario Bellizzi, il quale si è trattenuto con lui in un cordiale colloquio. Alla fine vi è stato uno scambio di doni tra i due che ha sancito il rinnovato impegno del Comando Irpino per la salvaguardia dell'intera Provincia. Si rinsaldano così i rapporti tra i caschi rossi e Palazzo Caracciolo in vista delle nuove sfide che attendono il territorio.