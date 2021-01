Polizia e Vigili del Fuoco uniti nella donazione Tappa ad Avellino di DonatoriNati

Oggi DonatoriNati ha fatto tappa ad Avellino. Polizia di Stato e Vigili del Fuoco insieme per una donazione di sangue in Questura a bordo di un‘autoemoteca Fratres. Il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Mario Bellizzi hanno voluto portare un saluto ed i loro ringraziamenti agli uomini e alle donne che hanno compiuto un gesto di solidarietà così prezioso. 24 donazioni, tra cui 6 donne arricchiscono sempre più il percorso di DonatoriNati e di quanti scelgono di donare il sangue. “Il Covid non ferma la donazione di sangue e soprattutto il buon cuore dell’Irpinia” - afferma il presidente DonatoriNati Campania Antonio Barbato.