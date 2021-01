Clan Partenio, trent'anni di carcere per 4 imputati La sentenza del gup Marro. Gli indagati hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato

Arrivano le prime condanne per il processo contro il clan Partenio. Pene severe per i 4 imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, arrestati dai carabinieri di Avellino ad ottobre nel 2019, nell'ambito di un'ampia operazione che smantellato un sistema criminale che gestiva le estorsioni e l'usura ad Avellino. Il gup Rossella Marro ha condannato a 13 anni e 4 mesi Filppo Chiauzzi (il pm aveva chiesto 20 anni di reclusione), 11 anni e 10 mesi invece inflitti a Elpidio Galluccio (per lui il pm ne aveva chiesti 18 anni), mentre i fratelli Pasquale Nando e Ferdinando Bianco sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 5 anni e 4 mesi, per loro il pm Simona Rossi aveva chiesto una condanna di 10 anni. Il giudice si è riservato le motivazioni a 60 giorni.