Dramma ad Avellino, Smart si ribalta: muore 17enne E' accaduto in via due Principati

Dramma in via Due Principati ad Avellino. Muore una 17enne in un tragico incidente stradale. Debora, viaggiava a bordo di una Smart guidata dalla sorella, quando per cause ancora al vaglio degli inquirenti, la vettura si è ribaltata più volte. La ragazza sarebbe stata sbalzata dall’abitacolo dell’utilitaria finendo al suolo. Per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto in pochi minuti sono arrivate tre ambulanze, polizia municipale, volanti della questura e guardia di finanza. Toccherà a loro ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni e dalle testimonianze raccolte sul posto la Smart viaggiava in direzione Bellizzi, quando all’altezza di un incrocio, avrebbe urtato un’altra vettura. La sorella sotto choc è stata trasportata all’ospedale Moscati in codice rosso per essere sottoposta agli esami strumentali. Sconvolta la comunità avellinese. La 17enne era molto conosciuta in città, come una ragazza solare, brillante e particolarmente attiva sui social. La salma della giovane vittima è ora a disposizione del magistrato di turno, giunto anche lui sul posto e sarà l’autopsia con ogni probabilità a definire i contorni della tragedia.