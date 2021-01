Dramma a San Tommaso, Arvonio: indossate sempre la cintura Il comandante della municipale in seguito all'incidente che ha causato la morte di Debora

"L'incidente stradale che ha visto coinvolte le due sorelle, Annabella e Debora Prisco, ha creato tanto rammarico anche tra noi operatori." ha dichiarato, a 696 TV o Ottopagine.it, il Comandante della Polizia Municipale, Michele Arvonio, in merito al terribile impatto che ha causato la morte della diciassettenne Debora Prisco. Il colonnello ha voluto lanciare un messaggio importante ai giovani: "Non dimentichiamo questo terribile incidente, deve essere da monito ai giovani per indossare sempre la cintura alla guida."