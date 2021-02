Neve: "Situazione sotto controllo ma guai ad avventurarsi" Il Comandante dei caschi rossi Mario Bellizzi fa il punto sull'allerta meteo

Neve, situazione sotto controllo in Irpinia nonostante il peggioramento del pomeriggio. A fare il punto della situazione è il Comandante dei Vigili del fuoco di Avellino Mario Bellizzi.”La situazione è più tranquilla rispetto a quello che si temeva - ha detto - siamo intervenuti su alcuni rami pericolanti resi pesanti dal peso della neve, siamo intervenuti per recuperare un mezzo per la raccolta dei rifiuti nei pressi di San Michele di Pratola. Abbiamo soccorso qualche vettura bloccata dalla neve, ma la situazione è ancora facilmente gestibile. Il bollettino della Sala operativo regionale dice che ci sarà un ulteriore abbassamento della temperatura con nevicate anche a quote basse. Nel tardo pomeriggio e nella serata ci dovrebbe essere una leggera attenuazione della perturbazione. Per la giornata di domenica sono previste ancora nevicate ma più isolate rispetto alla giornata odierna”. Tra Avellino, Bisaccia, Lioni, Grottaminarda e Montella sono impegnati una cinquantina di uomini. La raccomandazione dei caschi rossi è quella di muoversi soltanto in caso di necessità e con le opportune tutele, come gomme per la neve o termiche, catene a bordo e muoversi non con tutta la famiglia.