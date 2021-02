Trovato con 1,5 grammi di cocaina: arrestato avellinese a Roma Nei guai un 49enne

Droga, arrestato 49enne di Avellino a Roma. All’interno di un parcheggio sito in viale Jonio i poliziotti del III distretto Fidene Serpentara, hanno fermato un uomo che è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina più 130 euro in contanti. A.D. 49enne originario di Avellino è stato arrestato con l'accusa di spaccio di stupefacente.