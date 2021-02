Giudice di Pace, Beatrice: Significativa carenza di personale Per il presidente del Tribunale solo l'Ufficio di Avellino funziona bene

“Il giudice di pace ad Avellino è un ufficio che funziona bene. Gli altri scontano una significativa carenza di personale”. A denunciare le difficoltà del mondo della giustizia irpina il presidente del Tribunale di Avellino Vincenzo Beatrice.

“A Sant'Angelo dei Lombardi, per esempio, manca la figura cruciale del cancelliere però confidiamo sul rapido esito dei concorsi per cancelliere che sono in esecuzione. Quella del cancelliere è la figura del personale amministrativo che presenta maggiori carenze che sfiora l’80% su tutto il territorio.

"Gli altri uffici del giudice di pace - chiarisce Beatrice - sono uffici comunali, il Ministero si occupa solo della parte giudiziaria, in soldoni tiene a stipendio solo i giudici. A tutto il resto, compreso il personale, devono provvedere i comuni che hanno deciso di consorziarsi e il personale è molto carente come per esempio a Cervinara”.

Beatrice ribadisce anche quella che è la sfida prioritaria della giustizia irpina: "La riduzione dei tempi dei processi, tanto per il penale quanto per il civile, e su questo stiamo lavorando moltissimo”.