"Affabilità e competenza, con Airoma non mancherà confronto" Attestati di stima per il nuovo procuratore da Camera Penale e Ordine Avvocati

Attestati di apprezzamento che indirizzano subito nel migliore dei modi il nuovo corso della Procura avellinese. Nel giorno del suo insediamento come procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma incassa stima e affetto della Camera Penale e dell'Ordine degli Avvocati, pronti a collaborare in una unità di intenti che non deve mai mancare. “Pur essendo noi dall'altra parte della barricata, del rapporto di affabilità non abbiamo alcun dubbio e non mancherà mai il confronto con una persona estremamente competente qual'è Airoma – sottolinea Luigi Petrillo della Camera Penale. Gli fa eco il Consigliere dell'Ordine Nello Pizza. “Airoma è stato procuratore aggiunto nell'ufficio giudiziario di Napoli Nord che è una realtà molto particolare, molto difficile quindi credo ci siano tutti i presupposti perchè possa svolgere un lavoro di grande utilità per la comunità avellinese, nel rispetto dei ruoli e garantendo una collaborazione fondamentale per l'efficienza della macchina giudiziaria". .