Inchiesta Sidigas, il processo si trasferisce a Napoli Il tribunale di Avellino incompetente territorialmente: la sede legale è a Napoli

Il tribunale di Avellino è territorialmente incompetente. Gli atti dell’inchiesta Sidigas passano a Napoli, dove il pm dovrà nuovamente valutare se sussistono gli estremi per chiedere al gip un nuovo sequestro. A deciderlo proprio il tribunale di Avellino, in composizione collegiale (presidente Lucio Galeotta, a latere Lezzi e Rega), in accoglimento dell’istanza presentata dagli avvocati di Gianandrea De Cesare, Mauriello e Furgiuele. Secondo i legali, infatti, la sede legale della Sidigas si trova a Napoli, dunque, i fatti andrebbero contestati non ad Avellino. Ricordiamo che l’inchiesta riguarda il sequestro da 97 milioni di euro all’ex patron del calcio e basket avellinese.Prossima udienza per Sidigas, il 24 febbraio, quando è fissato il Riesame dopo l’annullamento da parte della Corte di Cassazione del rigetto dell’Appello presentato dai legali di De Cesare per l’annullamento o la riduzione della misura cautelare reale sui beni di De Cesare.