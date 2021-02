Assembramenti a Tuoro Cappuccini, arriva la polizia Ragazzi allontanati dagli agenti

Ultimi scampoli di libertà per i giovani avellinesi che questa sera si sono radunati davanti ai locali di Tuoro Cappuccini. Da domenica sera, infatti, con bar e ristoranti chiusi, si frenano anche le uscite. Ma questa sera è dovuta intervenire la polizia per l’eccessivo numero di persone che si sono ritrovate in vai Tuoro, luogo di ritrovo per molti giovani avellinesi. I ragazzi, che indossavano per la maggior parte, la mascherina e rispettavano le distanze di sicurezza, sono stati soltanto ammoniti o allontanati nel caso di gruppi numerosi.