Auto sbanda e finisce fuori strada: in 4 restano incastrati Paura a Pietradefusi

Auto sanda, finisce fuori strada e quattro persone restano incastrate all'interno. Paura a Pietradefusi in località Scivolatoio. Il bilancio e di quattro feriti trasportati dalle ambulanze del 118 intervenute sul luogo dell'incidente, tre al Moscati di Avellino e uno al Frangipane di Ariano Irpino.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda che ha provveduto ad estrarre i feriti rimasti bloccati nell'abitacolo e a mettere in sicurezza la vettura per evitare ulteriori conseguenze. Non sono rimaste coinvolte altre auto in transito.