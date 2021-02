Io, ostaggio per 45 minuti dei rapinatori: è stato un incubo La testimonianza di uno degli ostaggi della rapina nella banca Sella

Quarantacinque minuti di puro terrore. In dieci chiusi in una stanza due metri per uno, senza sapere cosa stesse accadendo fuori. E’ il racconto di uno degli ostaggi che ieri ha vissuto l’incubo della rapina messa a segno nella banca Sella di corso Europa. L’uomo era entrato intorno alle 14,30 per depositare un assegno e uno dei due rapinatori gli ha indicato la strada del bagno. Inizialmente non ha capito cosa stesse succedendo. I rapinatori hanno agito con molta tranquillità, aspettando ben 45 minuti all’interno dell’istituto di credito in attesa che si sbloccasse il sistema del bancomat. Poi, una volta preso il bottino hanno liberato prima gli ostaggi e poi sono scappati senza lasciar traccia. Le indagini della squadra Mobile della questura di Avellino cammino spedite. Pare che ad agire siano stati due uomini con un accento napoletano. Gli investigatori stanno visitando le telecamere in dotazione della banca e quelle installate sulla pubblica via. Il bottino quantificato si aggira intorno ai 32mila euro.