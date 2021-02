Il procuratore Airoma incontra il colonnello della Finanza Visita ufficiale del capo degli inquirenti alla Guardia di Finanza di Avellino

Nella mattinata odierna, il procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, insediatosi di recente nel capoluogo irpino, si è recato in visita di cortesia al comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino. Ad accoglierlo il comandante Provinciale delle Fiamme Gialle, colonnello Gennaro Ottaiano che, nel ringraziare il dott. Airoma per la cortesia, ha attribuito rilievo alla visita ufficiale presso i locali del Comando Provinciale di via Pontieri, prevedendo la presenza anche dei comandanti dei reparti ricadenti nel circondario di competenza della Procura della Repubblica di Avellino.

Nel corso dell’incontro, Airoma ha espresso il suo apprezzamento per la solidità dei rapporti con la Guardia di Finanza, evidenziando come la decisione di incontrare le Forze dell’Ordine in provincia scaturisca da un preciso intendimento dell’ufficio da lui diretto, onde porre le basi per una collaborazione ancora più stretta. Il magistrato si è poi intrattenuto nell’ufficio del colonnello Ottaiano che, dopo aver illustrato la struttura organizzativa delle Fiamme Gialle in provincia, ha reso edotto il Procuratore delle principali attività d’indagine in corso. A conclusione dell’incontro, il colonnello Ottaiano, ha ringraziato il magistrato per la sua visita, confermando la collaborazione sinora prestata alla Procura della Repubblica di Avellino da parte delle Fiamme Gialle irpine, consegnando allo stesso un “presente” raffigurante un’immagine di un monumento irpino, quale segno tangibile di stima e apprezzamento.