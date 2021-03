Sequestro di persona, i carabinieri arrestano una 40enne I fatti sono accaduti nel 2019 a Bologna

I carabinieri della stazione di Avellino hanno tratto in arresto una 40enne di origini gambiane, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare di custodia in carcere, emessa dall’autorità Giudiziaria per il reato di sequestro di persona, commesso a Bologna nel 2019.

Successivamente alle formalità di rito, l’arrestata è stata associata alla casa circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.